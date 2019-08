Jogalap nélkül kaphatott menekültstátuszt a stuttgarti gyilkos

Valószínűleg nem szír, hanem jordániai palesztin az a 2015-ös migránsválság csúcsán Európába érkezett férfi, aki szerda délután a németországi Stuttgartban brutális kegyetlenséggel végzett volt lakótársával. Az is kiderült róla, hogy többször is összetűzésbe került már a törvénnyel, ült már lopásért és rongálásért is börtönben – hangzott el az M1 Híradójában.