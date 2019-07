Emelték a közlekedési bírságokat Horvátországban

Magasabb közlekedési bírságot kell fizetni Horvátországban július 31-től, miután a horvát parlament szigorúbb rendelkezéseket fogadott el a nagyobb kockázatú közlekedési szabályszegések elkövetése esetén – írta a helyi sajtó szerdán.

A horvát belügyminisztérium (MUP) közleménye szerint az új törvénnyel növelni akarják az utak biztonságának és a vezetés kultúrájának szintjét.

A rendelet a korábbinak háromszorosát, azaz 15-től 20 ezer kunáig (650 ezertől 900 ezer forintig) terjedő büntetést ír elő nyolc kiemelt közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő cselekményre, úgy, mint az autópályán menetiránnyal szemben haladó közlekedés, lakott településen belül a megengedett sebesség túllépése, a tilos jelzésen való áthaladás, az ittas- vagy kábítószer hatása alatti vezetés, továbbá az alkoholos és kábítószeres vizsgálat megtagadása.

Ugyancsak kiemelt bírságra számíthatnak azok, akinek jogosítványát felfüggesztették, vagy visszavonták, és ennek ellenére vezetői engedélyhez kötött járművet vezetnek. A rendőrség a bíróság döntéséig ideiglenesen le is foglalhatja a szabálysértő gépjárművét, amennyiben a sofőr előtte már kétszer követett el hasonló közlekedési kihágást.

Ötszáz kunáról ezer kunára (21 ezer forintról 43 ezer forintra) nőtt a büntetés abban az esetben, ha nincs bekapcsolva a biztonsági öv, nincs gyerekülés a kocsiban, valamint vezetés közben telefonál valaki. Komolyabb szankciókra számíthatnak azok is, akik nem tartják be a vasúti átjárón való áthaladás szabályait, nem veszik figyelembe a hang- és fényjelzéseket.

A baleset helyszínének elhagyását is súlyosabban büntetik. Amennyiben valaki megszökik az általa okozott baleset helyszínéről akár 20 ezer kunáig terjedő büntetést is fizethet, valamint meghatározott időre a jogosítványát is bevonhatják függetlenül attól, követett-e el korábban közlekedési szabálysértést.