Katonai célokra használtak fel kutatásokra adományozott holttesteket

Újabb részletek derültek ki a 2015-ben bezárt arizonai szervdonor központról, ahol horrorfilmbe illő körülmények között tároltak emberi testrészeket. Most kiderült, hogy pénzért is értékesítettek holttesteket az amerikai hadseregnek különböző kísérletekre.

Az amerikai sajtó egy hete számolt be az arizonai Phoenix városában működő Biological Resource Centerben történt visszaélésekről. A nyilvánosságra került bírósági dokumentumok szerint a központban vödrökben tárolták az emberi maradványokat.

A megcsonkított holtestek mellett azonban különböző személyek testrészeivel összevarrt testeket is találtak a hatóságok. Ilyen volt többek közt egy férfi testére rávarrt női fej is. A 2014-es FBI-razzia után a helyiséget bezárták.

A The Independent most egy arizonai férfi történetéről számolt be. Jim Stauffer édesanyja 74 éves korában hunyt el Alzheimer-kórban 2013-ban. Felajánlotta a holttestet a központnak, hogy azon különböző kutatásokat végezzenek. Sokáig ebben a hitben élt, de a valóság más volt, és amikor kiderült, teljesen összeomlott.

Egy 2016-os sajtóhírből tudta meg, hogy az arizonai szervközpont illegálisan, a hozzátartozók tudta nélkül az amerikai hadseregnek értékesítette a holttesteket, szerveket.

Kiderült, hogy bombakísérletekhez használták fel az idős nő holttestét. Egy székhez kötözték és felrobbantották, hogy kiderítsék, milyen hatással van a robbantás az emberi testre.

Az amerikai hadsereg azt közölte, hogy közvetlenül nem kérték a hozzátartozók engedélyét, mert az arizonai központ azt a tájékoztatást adta, hogy azok rendben vannak.

A férfi azt mondta, hogy nem tud úgy édesanyja fényképére nézni, hogy ne gondolna a borzalmakra.

Eddig több mint harminc ember indított pert az arizonai központ ellen.

A címlapfotó illusztráció.