Be kellett zárni egy fürdőt Németországban, mert randalíroztak a bevándorlók

Újra be kellett zárni az egyik fürdőt Németországban a bevándorlók miatt. Ezúttal Düsseldorfban tört ki botrány, nagyjából hatvanan elfoglalták a csúszdákat, sértegették a többi fürdőzőt, sőt egy rendőrt is. Csak ezen a nyáron csak ezt a strandot már harmadszor kellett kiüríteni hasonló okok miatt. De szinte napi rendszerességgel vannak gondok máshol is. Düsseldorf baloldali polgármestere a harmadik eset után már úgy látja, hogy tarthatatlan a helyzet: válságtanácskozást is összehívott. Hátha az segít a bevándorlók ellen – közölte az M1.