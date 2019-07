Elraboltak és megöltek egy tizenöt éves lányt Romániában

Hatalmas a felháborodást okozott Romániában egy brutális gyilkosság. Az iskolából tartott hazafelé egy 15 éves lány, amikor elrabolta egy autós és elvitte egy házhoz. Ami sokkolta a közvéleményt, hogy a lány telefonon többször is elérte a rendőrséget, mégsem tudták megmenteni az életét. 19 óra telt el az első segélyhívás után, mire a kommandósok behatoltak a gyilkos házába, de a lány addigra már nem élt. Az országos rendőrfőkapitányt leváltották – közölte az M1 Híradója.

Horrorfilmbe illő helyszínre bukkantak a rendőrök a dél-romániai Caracal külvárosában péntek reggel. Az elhanyagolt állapotban lévő udvaron egy fémhordóban elszenesedett emberi maradványokat, ruhadarabokat, és néhány ékszert találtak. Vélhetően embertől származó csontok kerültek elő egy fagyasztóládából is. A ház előtt kisebb tömeg várakozott, köztük a szerdán eltűnt Alexandra rokonai, akik még reménykedtek, hogy a lány életben van.

A Mediafax hírügynökség az elsők között tette közzé Gheorghe Dinca fotóját, aki a gyanú szerint elrabolta, megerőszakolta és megölte a 15 éves lányt, majd megpróbálta eltűntetni a holttestét.

Alexandra szerda reggel indult el autóstoppal Caracalba, egy onnan nyolc kilométerre lévő faluból. Szülei csütörtök reggel jelentették az eltűnését. Közben a lány délelőtt háromszor is hívta a 112-es segélyhívót elrablója telefonjáról. Elmondta, hogy egy caracali házban tartják fogva, de azt nem tudta pontosan, hogy hol. Az utolsó hívás végén csak annyit mondott, „jön, most jön”, majd a kapcsolat megszakadt.

A késő estig tartó helyszínelés után a tömeg kis híján nekiment a járműnek, amely a gyanúsítottat szállította. Az emberek dühe a hatóságoknak is szólt. A segélyhívás helyét ugyanis nem sikerült pontosan bemérni, így először három téves helyszínre is kiszálltak a rendőrök. Már hajnali három óra volt, mire azonosították a gyanúsított lakcímét, és az ügyész megszerezte a házkutatatási engedélyt. Ám a kivonuló rendőrök nem észleltek mozgást a házban, ezért csak az engedélyen szereplő időpontban, reggel hatkor hatoltak be a portára.

A frissen kinevezett belügyminiszter még aznap este menesztette az országos és az illetékes megyei rendőrfőkapitányt. A kormányfő pedig a prefektust mentette fel tisztségéből.

A határozatlan rendőri fellépés országos felhábordást váltott ki. Szombat estére Bukarestben és több nagyvárosban is tüntetést tartanak. Sokan úgy vélik, talán meg lehett volna menteni Alexandra életét, noha az előzetes viszgálat szerint a lányt valószínűleg már a telefonhívás után megölték.

A kutatást szombaton a ház közelében lévő tóra is kiterjesztették. A gyanú szerint a 66 éves férfinak valószínűleg több gyilkosság száradhat a lelkén. Áprilisban ugyanis ugyanilyen körülmények között tűnt el egy másik közeli faluban élő, 18 éves lány. A helyszínelők is úgy vélik, a megtalált csontok nem egyetlen emberhez tartoznak. Az orvosszakértői vizsgálat még tart, ám a házban előkerült Alexandra fülbevalója és néhány ruhadarabja.

Gheorghe Dinca mindent tagad, ám a bíróság szombaton elrendelte előzetes letartóztatását.

A címlapfotó illusztráció.