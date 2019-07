Tombol a hőség, de sokfelé már megérkezett a lehűlés

Már halálos áldozata is van a Nyugat-Európában napok óta tomboló hőségnek. Belgiumban napozás közben halt meg egy 66 éves nő. Az országban akadozott a vasúti közlekedés, egy települést pedig ki kellett üríteni, mert a közelében lángra kapott egy búzamező. Közben Olaszországban, Firenzében 41 foknál is melegebb volt ma. Van, ahová már megérkezett a lehűlés is. Londonban például csaknem 20 fokkal volt hűvösebb, mint tegnap – közölte az M1.

Egy anya hűsíti magát és gyermekét egy szökőkútban Antwerpenben, Belgiumban (Fotó: MTI/AP/Virginia Mayo)

Hatalmas volt a tömeg a párizsi Gare du Nord pályaudvaron. A több napig tartó kánikula káoszt okozott a közlekedésben. Az elektromos hálózat túlterhelése miatt több járat csak késéssel indult.

Belgiumban felpúposodtak a sínek

Belgiumban is fennakadások voltak, a rendkívüli melegben ugyanis felpúposodtak a sínek. Több szerelvény elakadt. Egy gyorsvonat órákon át vesztegelt Brüsszel és Mechelen között, csaknem 300 utassal a fedélzetén. A vasúttársaság átmenetileg beszüntette a jegyértékesítést valamennyi járatára, és arra kérte az utasokat, ha tehetik, halasszák el útjukat.

A napok óta tartó forróság kiszárította a növényzetet is. Több épületet is ki kellett üríteni Brüsszeltől mintegy 40 kilométerre délre, a melegben ugyanis egy település közelében lángra kapott a búzamező. A hatóságok helikopterrel oltották a tüzet. Szemtanúk szerint, még kilométerekről is jól látszottak a lángok.

– Ahogy közelebb értem egyre nagyobb lett a füst, a végén már szinte semmit sem láttam miatta. Amikor kiszálltam a kocsiból rendkívül erős, égett szagot éreztem, nagy volt a meleg. Hallatszott, ahogyan ropog a tűz – mesélte egy férfi.

Noha a tűzoltók néhány perc alatt a helyszínre értek és sikerült gyorsan megfékezniük a lángokat, több sportpályányi területet perzselt fel a tűz.



Halálos áldozata is van a hőségnek

Brüsszel egyik nevezetességét, az Atomiumot is átmenetileg bezárták, a hőségben ugyanis átforrósodott az építmény acélszerkezete.

Belgiumban csütörtökön 40,8 fokos rekordhőmérsékletet mértek. Az országban már halálos áldozata is van a hőségnek. Sajtóhírek szerint egy 66 éves asszonyra szomszédja talált rá, a tengerparttól nem messze. Úgy tudni, a nő előzőleg napozott a hőségben.

Hollandia déli részén 40,7 fokkal döntött rekordot a meleg. A mérések kezdete óta most először emelkedett negyven fok fölé a hőmérséklet az országban. Több városban sós vízzel locsolják az utakat, hogy ne olvadjon meg az aszfalt kötőanyaga a hőségben.

Az aszfaltban a bitumen meglágyul, aminek következtében az úton egy ragadós réteg keletkezik, ami hozzáragad a gumiabroncshoz, ezt pedig muszáj megakadályoznunk – mondta egy munkás.

Németországban is rekord született 42,6 fokkal. A csúcsot Alsó-Szászország tartományban regisztrálták, a holland határ közelében lévő Lingen melletti mérőállomáson.

Több országban lehűlés volt

Több országban azonban pénteken már lehűlés követte a meleget. Zivatarok váltották fel a kánikulát. Londonban egy magyar az M1-nek elmondta: az elmúlt napokban tapasztalt rendkívüli meleg után jelentősen visszaesett a hőmérséklet.

Szakértők szerint, az elmúlt napokban Nyugat-Európában tomboló meleg észak felé halad tovább.

A hőhullámot Észak-Afrika felől érkező meleg levegő okozta. A légáramlatok most Grönland irányába sodorják ezt a forróságot. Várhatóan ott is megemelkedik majd a hőmérséklet, aminek következtében a sziget jégtakarója fokozottan olvadhat –számolt be a Meteorológiai Világszervezet szóvivője.

Szakértők attól tartanak, akár olyan vékonyra is lehet a jégtakaró, mint 2012-ben, ami az eddigi mérések alapján a legvékonyabb szint volt. Ez most a második ilyen rekordhőhullám Európában.