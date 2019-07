Családbarátnak tartják Közép-Európát

A közép-európaiak döntő többsége – 70 százaléka – családbarátnak tartja az országát, a V4-ek lakosai azonban még ennél is nagyobb arányban, 74 százaléknyian.

Mindez azt jelenti, hogy a hozzávetőleg 84 millió fős közép-európai felnőtt lakosságból 60 millióan tartották családbarátnak az országukat, a visegrádiak 51 millió fős felnőtt lakosságából pedig 39 millióan – derül ki a Nézőpont Intézet Magyar Nemzet számára, 11 közép-európai országban készített közvélemény-kutatásából.

A családokat középpontba helyező nemzetállami gondolkodás Közép-Európában és a V4-ek körében is sikeres, ugyanis előbbi régióban a megkérdezettek 70, utóbbi térségben pedig átlagosan a válaszadók 74 százaléka mondta azt, hogy családbarátnak tartja az országát. Beszédes az is, hogy a tizenegy közép-európai országban átlagosan csupán 28 százalék mondta azt, hogy nem tekinti családbarátnak az országát, míg a visegrádiak körében még ennél is öt százalékponttal kevesebben, 23 százaléknyian.

A témában végzett kutatás eredménye (Kép: Nézőpont Intézet)

A V4-országok mindegyikében növekedett valamilyen formában a családok számára juttatott támogatások összege, így nem meglepő ez az eredmény. Lengyelországban 2016 óta a második és a további 18 éven aluli gyermek után havi 500 zlotys, mintegy 36 ezer forintos támogatás jár, ez is közrejátszhat abban, hogy a lengyelek 77 százaléka szerint családbarát országban élnek és csupán 18 százalékuk szerint nem.

Magyarországon a családvédelmi akcióterv keretében 2020-ban 2228 milliárd forint áll majd rendelkezésre a családok támogatására. Valószínűleg ennek is köszönhetően Magyarországon 73 százalék szerint családbarát a környezet, 24 százalék szerint nem. Érdekes, hogy legnagyobb arányban a határzár-ellenesek (50 százalék), a migrációpártiak (47 százalék) és a kvótapártiak (49 százalék) mondták azt, hogy Magyarország nem családbarát. A családi pótlékot közel másfélszeresére növelő Csehországban a megkérdezettek 74 százaléka, a rengeteg családbarát intézkedést bevezető Szlovákiában pedig 72 százaléka mondta azt, hogy családbarát országként tekint hazájára.

A visegrádi és a közép-európai országok előtt is van azonban még tér a fejlődésre, ugyanis Ausztriában ugyanerre a kérdésre 86 százaléknyian feleltek úgy, hogy országukat családbarátnak gondolják és mindössze minden tizedik osztrák mondta azt, hogy ez nincs így.