Németh Szilárd: A migráció biztonsági kockázat

A migráció biztonsági kockázat, és biztonság nélkül Európa és az egyes nemzetek elvesznek – mutatott rá Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán újságíróknak nyilatkozva Tusnádfürdőn.

A parlamenti államtitkár – aki a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor alkalmából érkezett Tusnádfürdőre – kifejtette: biztonság nélkül az európai jólét, az európai béke, a nemzetek léte fenntarthatatlan, és ezt a biztonságot most leginkább a migráció fenyegeti. Hozzátette: ezt már 2015-ben megtapasztalhatták, amikor szinte soha nem látott tömegben érkeztek Európába a migránsok.

Németh Szilárd úgy látta: ezzel a migrációs nyomással még sokáig kell foglalkozni, azok az okok, amelyek a migrációs folyamatokat gerjesztik Afrikában, Ázsiában nem szűntek meg, s Európa, illetve a nyugati világ képtelen volt segíteni ennek felszámolásában – fűzte hozzá.

Megjegyezte: Magyarország a segítségnyújtásban élen jár, a Hungary Helps programon keresztül kórházakat építenek, iskolákat hoznak rendbe, közösségeket támogatnak, az emberek helyben maradását támogatandó.

Németh Szilárd kiemelte: azok a brüsszeli és egyéb bürokraták, akiket a májusi EP-választásokon az emberek „elzavartak”, továbbra is erőltetik a kötelező kvóta alkalmazását, az a céljuk, hogy Európába korlátlanul érkezzenek a migránsok.

Ennek hátterét Soros György finanszírozza, akinek útjában állnak a nemzetállamok. Ezeket pedig úgy lehet meggyengíteni, ha Európát elárasztják más népekkel. Így lehet kialakítani majd az új „Szovjetuniót”, az Európai Egyesült Államokat, amelyet Brüsszelből szeretnének irányítani – fejtette ki a kormánypárti politikus, aki kitért Gyurcsány Ferencék szerepvállalására is.

A parlamenti államtitkár rámutatott: ezzel szemben a magyar kormány azt képviseli, hogy Európa határait, ahogy az európai dokumentumok is rögzítik, meg kell védeni. Ennek Magyarország teljes mértékben eleget is tett, az Országgyűlés 2015-ben olyan döntéseket hozott, amellyel a magyar határok védhetők, és azóta nem is érkezik hozzánk számottevő migráns.

Ebből a feladatból a Magyar Honvédség is kiveszi a részét – hangsúlyozta, jelezve, hogy jövőre 616 milliárd forint jut honvédelemre, összesen – a belügyi fejezettel együtt – 173 milliárd forinttal költenek többet a biztonság fenntartására, mint 2019-ben.

A honvédelmi fejezet két és fészerese annak, amit Gyurcsányék a honvédelemre fordítottak – hívta fel a figyelmet. Ennek eredményeként tudják megerősíteni a honvédség személyi állományát, fegyverzetét, ami magával hozza az erkölcsi megerősödést is.

Kitért arra is, hogy a Gyurcsány-kormány idején 18 ezer katonát “eresztettek szélnek”, és 17 tartalékos katonája volt az országnak 2010-ben. Ma ott tartanak, hogy ez a 18 ezer katona visszatért a honvédséghez és nyolc és félezer önkéntes tartalékos katona van.

Hozzátette: a magyar kormány megbecsüli és tiszteli a katonákat, megfelelő anyagi körülményeket szeretnének nekik biztosítani. Ezért hajtották végre az 50 százalékos béremelést is, amelyet 2020-ban újabb emelés követ. Jelezte: ősszel dönt a kormány és a parlament azokról a szabályokról, amelyek alapján ez végrehajtható lesz.

Egy új elemet is szeretnének bevezetni, az önkéntes tartalékosok szolgálati díját, ezáltal komplex életpálya-modellt hoznak létre – jelezte.

Az a cél, hogy a magyar katonák a fegyveres szolgálatot a lehető legmagasabb színvonalon és megfelelő körülmények mellett láthassák el – közölte Németh Szilárd, aki azt mondta: a térség legütőképesebb, legmodernebb hadseregét szeretnék létrehozni.