A nem megfelelő kórházi kezelés okozhatta Neil Armstrong halálát

Egy ohiói kórház hatmillió dollárt fizetett egy titkos megállapodás keretében Neil Armstrong családtagjainak, hogy ne hozzák nyilvánosságra – szakértői véleménnyel is alátámasztott – meggyőződésüket, amely szerint az űrhajós halálát a nem megfelelő kórházi kezelés okozta – derült ki a The New York Times amerikai napilap birtokába került bírósági dokumentumokból.