Ezt a horgászkalandot soha nem felejtik el + VIDEÓ

Doug Nelson családjával a massachusettsi Cape Code-öbölben horgászott hajóról, amikor a nem várt találkozás a tengeri ragadozóval megtörtént.

Fia a hajó végében állva egy nő segítségével éppen kihúzta volna a kifogott halat, amikor a cápa felbukott a vízből és elkapta azt. Nelson videóra vette a történteket és a YouTube-on megosztotta a felvételt.

Incredible footage today from Doug Nelson of Franklin, MA fishing aboard the Columbia out of Rock Harbor in Orleans. @MA_Sharks pic.twitter.com/rK3yk5j6SG

— Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) 2019. július 20.