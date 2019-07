Tovább tombol a hőség az Egyesült Államok keleti partján

Már hatan meghaltak az Egyesült Államok keleti partján tomboló hőségben. Szombaton több helyen megdőltek a hőmérsékleti rekordok, volt ahol 44 fokot mértek, a következő napokban lesznek olyan térségek, ahol éjszaka sem lesz majd 30 foknál kevesebb. New Yorkban elővigyázatosságból lefújtak egy zenei fesztivált – közölte az M1.

Megszállták a washingtoniak a hétvégén a Lincoln emlékmű előtti parkot. A több hektáros szökőkútrendszer partján alig volt szabad hely.

Már reggel is elviselhetetlen a hőség

Már kora reggel elviselhetetlen volt a hőség, erősen tűzött a nap. A városvezetés engedélyezte, hogy mindenki felfrissülhessen a köztéri medencékben, a bevásárlóközpontok és a nagy cégek díszkútjaiban. A közparkokba ideiglenes mobil üdítő- és jégkrémárusító standokat állítottak fel.

Nagyon nehéz a szervezetnek elviselni ezt a hőséget, ami rendkívül magas páratartalommal párosul. Nem lehet sokáig kint maradni a szabadban, erős fáradtságot érez az ember és rögtön kiszárad – mondta egy helyi nő.

A meteorológusok számításai szerint az idei év legforróbb hete vár az Egyesült Államok keleti partvidékén és a középnyugati államokban élő több mint 200 millió emberre. Szombaton több helyen megdőltek a hőmérsékleti rekordok, volt ahol 44 fokot mértek. A hirtelen jött hőhullámnak már halálos áldozatai is vannak.

Főleg keringési problémákkal küzdő idősebb embereket veszélyeztet a hőség.

Rengetegen álltak sorba a Holdra szállás 50. évfordulójára rendezett kiállításon, Washingtonban. A szervezők ásványvizet osztogattak az embereknek, orvosi sátrat is telepítettek a szabadtéri helyszínre. New Yorkban elővigyázatosságból töröltek két, a hétvégére tervezett tömegrendezvényt is. Az utolsó pillanatban lefújtak egy zenei fesztivált és a hagyományos triatlon versenyt is.

Az utcán élő hajléktalanok sátrait a rendőrök naponta többször felkeresték. Ásványvizet osztottak nekik, és kórházba szállították azokat, akiken a kiszáradás jeleit észlelték.

Teljes kapacitáson vannak a légkondicionálók

A 10 milliós városban teljes kapacitáson üzemelnek a légkondicionálók, több áram fogy, mint egy-egy kemény, hideg, téli napon. Az áramszolgáltató vállalat felkészült a túlterheltség miatti áramkimaradások elhárítására.

Augusztus közepéig várhatóan

35 fok felett maradnak a napi maximumok az Egyesült Államokban.

Számításaink szerint a hőhullámnak bőven van utánpótlása. A legnagyobb problémát az okozza, hogy éjjel sem frissül fel a levegő, több helyen hajnalban is 30 fok felett van a hőmérséklet – mondta Chris Rodriguez meteorológus.

Az egész keleti parton érvényben marad a vörös figyelmeztetés. Vasárnap lehetnek olyan helyek, ahol a napi rekord akár a 45-46 Celsius fokot is elérheti.