Többféle kábítószert is fogyasztott a balesetet okozó sofőr Horvátországban

Többféle kábítószert is fogyasztott a baleset előtt az a sofőr, aki múlt csütörtökön lassítás nélkül belehajtott egy magyar rendszámú autóba Horvátországban, az A4-es autópálya Sveta Helena-i fizetőkapujánál, és súlyos sérüléseket okozott a magyar származású családnak – közölte a Jutarnji List című zágrábi napilap az internetes oldalán kedden.

Amfetamin, diazepám és a köznyelvben Ginaként ismert GHB is volt a 35 éves sofőr vérében. A Jutarnji List azt is tudni véli, hogy a balesetet követően a sofőr csak egyetlen telefonhívást indított, apját hívta fel, akivel sokkos állapotban közölte, hogy „embereket ölt meg Sveta Helenánál”. A rendőrség továbbra is várja a telefonszolgáltató jelentését, hogy kiderüljön, a sofőr használta-e telefonját közvetlenül a baleset előtt.

A rendőrségi kihallgatás során a férfi azt mondta, nem emlékszik a baleset körülményeire. A horvát rendőrség korábban közölte, hogy a BMW-t vezető férfi a megengedett óránkénti 50 kilométeres sebesség helyett lassítás nélkül, az előzetes becslés szerint 150 kilométeres sebességgel csapódott bele a fizetőkapunál álló, magyar rendszámú Skodába.

A zágrábi megyei bíróság hétfőn harmincnapos vizsgálati fogságságba helyezte a BMW sofőrjét az indoklás szerint azért, mert fennáll a lehetősége annak, hogy megismétli a bűncselekményt.

A balesetben két felnőtt és egy gyerek sérült meg. A magyar származású édesapa és horvát származású édesanya hétéves gyermekével Ausztráliából érkezett Magyarországra, ahonnan a horvát tengerpartra szerettek volna utazni. A család válságos állapotban került kórházba, de mindhárom sérült túl van az életveszélyen. A sajtónak nem kívántak nyilatkozni.