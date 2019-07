Elérte a kongói Goma városát az ebola

Vasárnap egy embernél már kimutatták a betegséget. A vírus először jelent meg ebben a – Ruanda határán, a Kongói Demokratikus Köztársaság Észak-Kivu tartományában fekvő – városban azóta, hogy tavaly augusztus elején a járvány ismét felütötte a fejét az afrikai országban.

A megbetegedett férfi vasárnap reggel érkezett tizennyolc másik utassal egy autóbusszal az ugyanebben a tartományban lévő Butembóból, abból a városból, amelyet a legsúlyosabban érint a kór.

A férfin már hat nappal korábban megjelentek az első tünetek, vasárnap maga jelentkezett Gomában egy kezelő központban, ahol – miután kimutatták a vírust – azonnal értesítették az egészségügyi hatóságokat. A busz többi utasát is sikerült megtalálniuk, őket be is oltották.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban tavaly kitört ebolajárványnak eddig már több mint 1600 halálos áldozata van. A kór most először egy konfliktus sújtotta térségben szedi áldozatait, ahol mintegy száz lázadó csoport harcol egymással az ásványkincsek kitermelésének ellenőrzéséért. A Mai-Mai nevű lázadó milícia fegyveresei például több kezelő központot is megtámadtak Butembóban. Ilyen körülmények között az egészségügyi dolgozók nem jutnak el a lakossághoz, hogy beoltsák őket.

Ahová mégis eljutnak, ott az okozza a legnagyobb nehézséget, hogy a helyiek eleve bizalmatlanok a nyugati orvosokkal szemben, elterjedt az a tévhit, hogy az eddig beadott oltások okozzák valójában a betegséget. Ez abból is fakad, hogy sokan azután kapták meg az oltást, hogy már megfertőződtek, de még nem jelentkeztek rajtuk a tünetek.

Az ebolát 1976-ban, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először. A vírus természetes hordozói egyelőre nem ismertek, a legvalószínűbb, hogy a denevérek lehetnek. A kór fertőzött ember vagy állat testnedvével való közvetlen érintkezés által terjed. A betegség súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet. A legsúlyosabb ebolajárvány legalább 11 ezer ember életét követelte 2014-15-ben Nyugat-Afrikában.