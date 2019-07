A bátrak a bikákkal futottak, mások szexdroggal kábítottak lányokat Pamplonában

Idén is sok sérüléssel ért véget a hagyományos bikafuttatás Pamplonában. A több mint egy hétig tartó San Fermín ünnep körül már évek óta egyre hangosabb a vita. Az állatvédők szerint kínzás az esemény, főleg hogy bikaviadallal végződik. A baszk régió viszont a bikafuttattásnak is köszönheti látogatóinak nagy részét, így gazdaságilag sem mindegy hogy betiltják-e a rendezvényt. Az M1-en megszólaló Spanyolország-szakértő – a bikák okozta sérülések mellett – szexuális bűncselekményről és egy dzsihadista letartóztatásáról is beszámolt.