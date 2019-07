Vádat emeltek a világ egyik legnagyobb műkincscsempészbandája ellen

A világ egyik legjelentősebb, becslések szerint 143 millió dollár (41,4 milliárd forint) értékű lopott régiséget forgalomba hozó műkincscsempészbandája ellen emeltek vádat az Egyesült Államokban.

A manhattani ügyészség szerdai tájékoztatása szerint az összeesküvés résztvevői, köztük a világ legszaporább régiségcsempészének tartott Subhash Kapoor New York-i galériatulajdonos, szállítók és restaurátorok, három évtizede vásároltak fel lopott régiségeket Afganisztánban, Indiában, Kambodzsában, Pakisztánban és a világ más országaiban, és adták tovább nagy haszonnal műgyűjtőknek és múzeumoknak. A lopott régiségek egy része úgy bukkant fel világhírű múzeumokban, hogy azok illetékeseinek fogalmuk sem volt arról, bűncselekményből származnak.

A nyolcfős hálózat feje a New York-i galériatulajdonos volt, akit 2011-ben letartóztattak Németországban, majd kiadtak Indiának, ahol használaton kívüli dél-indiai templomokból lopott műkincsek felvásárlása címén emeltek vádat ellene.

A vád: 86 rendbeli bűncselekmény

A jelenleg 70 éves Kapoornak a manhattani Upper East Side-on működött Art of the Past nevű galériája, ahol 2012-ben tartottak razziát a New York-i hatóságok. A férfit, akit az amerikai belbiztonsági minisztérium a világ egyik legtöbbet forgalmazó műkincscsempészének tart, 86 rendbeli bűncselekménnyel vádolják, köztük nagy értékű lopással és lopott javak birtoklásával.

A vádirat szerint Kapoor rendkívüli erőfeszítéseket tett a lopott tárgyak, köztük sok hindu istenszobor megszerzéséért, majd hamis okiratokkal igazolta eredetüket. Templomokból, lakásokból, régészeti lelőhelyekről lopott antikvitásokra vadászva járta a világot.

Az ügyészek szerint Kapoor megtisztította a lopott régiségeket, az illegális ásatás okozta sérüléseket kijavította, majd illegálisan az Egyesült Államokba exportálta azokat a származási országokból.

A legalitás hamis látszata

A bűncselekményből származó műkincseket Kapoor olykor neves múzeumoknak és más közintézményeknek adta kölcsön a legalitás további hamis látszatát keltve a makulátlan hírű múzeumokban való szerepeltetésükkel – olvasható a vádiratban.

Cyrus R. Vance Jr. manhattani kerületi ügyész szerint a lopott régiségek egy része felbecsülhetetlen értékű, a származási ország kultúráját és történelmét megtestesítő tárgy. A lopott műkincsek közül több mint 2600 megkerült, egy részük Kapoor New York-i raktáraiból.

Az amerikai hatóságok, amelyek a Hidden Idol akció keretében göngyölítették fel a hálózatot, úgy tudják, hogy a vádlottak egyike sem tartózkodik az Egyesült Államokban, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellenük.