Politikai akció zajlik Olaszország ellen

Szinte egymás után érkeznek az olasz partok közelébe az elmúlt hetekben a civil szervezetek migránsokkal teli csempészhajói. Az olasz belügyminiszter tiltása ellenére két NGO vízi járműve is kikötött Lampedusa szigetén az elmúlt napokban.

Európába tartó illegális bevándorlók fa csónakból átszállnak a Sea-Eye mentőcsónakjába a Földközi-tengeren (Fotó: MTI/EPA/Sea-Eye/Fabian Heinz)

„Salvini az egyetlen kapitány” feliratú táblával éltette Olaszországot egy tüntető, aki társaival annál az épületnél demonstrált, ahol a migránsokat szállító Sea-Watch 3 csempészhajó kapitánya volt házi őrizetben. A német nőt azután tartóztatták le, hogy hajójával az olasz hatóságok tiltása ellenére, kikötött Lampedusa szigetén. A fedélzeten 41 migránst szállítottak.

A hajó két hétig vesztegelt az olasz partok közelében, és várta az engedélyt – idézte fel az eseményeket Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője az M1 Unió28 című műsorában. Miután kiderült, hogy a kapitány – aki az elemző szerint egy altruista ember, aki úgy gondolja, hogy mindenkit meg kell mentenie – a kikötésre az engedélyt nem kapja meg, úgy döntött, hogy a tiltás ellenére kiköt. Kiemelte,

ezzel megszegte az olasz törvényeket,

és vádat is akartak emelni ellene, de a bíróság végül úgy határozott, annak ellenére, hogy olasz törvényt sértett, nem fogja tovább fogságban tartani, és nem emel ellene vádat. A bíró szerint ugyanis a kapitány a kötelességét teljesítette azzal, hogy a migránsokat partra tette.

Az ENSZ kiállt a bíró döntése mellett

Azt sem vették figyelembe, hogy a csempészhajó szándékosan majdnem nekiment az egyik katonai hajónak is. Az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini szégyennek és horrornak nevezte az ítéletet. Kijelentette, „a bíró helyett cselekszik, amikor kiutasítja az országból a Sea-Watch 3 kapitányát”. Az ENSZ szerint a bíró helyesen döntött.

Az ENSZ kiáll a hajó kapitánya mellett, és azt hangoztatja, hogy be kell engedni ezeket a hajókat Európába – fogalmazott Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Szerinte ez világosan mutatja az ENSZ szándékait, amit már tavaly decemberben is látni lehetett az ENSZ migrációs paktumának szavazásánál.



Elmondta, az ENSZ Európát is arra ösztökélte, hogy minél nagyobb számban fogadjon be bevándorlókat. A szervezet azt is kijelentette, Afrikából, Törökországból és a Közel-Keletről másfél millió migránst kellene biztonságosabb országokba telepíteni. A szakértő szerint

ez az elképzelés megfelel Soros György tervének.

A Sea-Watch 3 hajó esete egyértelműen egy politikai akció Olaszországgal szemben – hívta fel a figyelmet Farkas Örs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Úgy véli, a bevándorlást támogató politikai erők Matteo Salvini olasz belügyminisztert szemelték ki elsődleges politikai ellenfélnek.

Jól látszik az is, hogy az egyébként Földközi-tengeren két héten keresztül állomásozó Sea-Watch 3 kiköthetett volna bármely más európai országban is. Mégis két hetet várt arra, hogy – áttörve az olasz tengeri határzárat – Olaszországban kössön ki. Hozzátette, emiatt egyfajta politikai konfliktust gerjesztett a témában.

Új módszerrel próbálkoznak az embercsempészek

Az Európai Unió határvédelmi ügynöksége, a Frontex videófelvételeken mutatta be, hogy az embercsempészek hogyan próbálják meg kijátszani az olasz szabályokat. Hajóval Olaszországhoz közel viszik a migránsokat, akik átszállnak egy csónakba.

Ezt az olasz hatóságok már nem tudják feltartóztatni.

Mivel a civil szervezetek nem hajlandók alávetni magukat az olasz törvényeknek, Matteo Salvini bejelentette, „szükség esetén a haditengerészetet is bevetik az illegális bevándorlók ellen”. Az olasz belügyminiszter hangsúlyozta, „ezzel az intézkedéssel is az embercsempészek ellen lépnek fel”.

Farkas Örs szerint Salvini nyilvánvalóvá tette, a jövőben is kezdeményezni fogja, hogy az olasz hatóságok határozottan lépjenek fel a tengeren érkező migrációval szemben.

Ismét szóba kerültek a kötelező kvóták

Megjegyezte, az is teljesen egyértelmű, hogy a hajó, illetve annak a kapitánya mellett kiálló ENSZ továbbra sem tett le arról a tervéről, hogy szervezetten és lehetőleg politikai nyomásgyakorlás mellett segítse a migrációt Európában. Az ügy kapcsán Dimitrisz Avramopulosz, Európai Bizottság belügyi és migrációs ügyekért felelős tagja újra a kötelező kvóták felélesztését sürgette. Hangsúlyozta, „a tagállamoknak mielőbb meg kell állapodniuk a migránsok elosztásáról”.