Kudarccal végződött egy rakétaindítás a Francia Guyanában levő kourou-i űrközpontból

Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek Falcon Eye 1 nevű katonai műholdjával a Francia Guyanában levő kourou-i űrközpontból.

Live Now! @Arianespace #Vega rocket to launch @uaespaceagency satellite @ 9:53 pm ET/0153 GMT. Watch here: https://t.co/SuE7FXq6nF pic.twitter.com/YNZYoIdUVY

— SPACE.com (@SPACEdotcom) July 11, 2019