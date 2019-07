Hatalmas tűz ütött ki egy Moszkva melletti hőerőműben

Cikkünk frissül.

Egyes, hivatalosan meg nem erősített hírek szerint nyolc áldozata – halottja vagy sérültje – lehet a tűzvésznek. Ők közvetlenül a gázterminál melletti gépkocsijavító műhelyben dolgoztak. A hőerőmű magasnyomású gázterminálja ég, és fennáll annak a veszélye, hogy a lángok átcsapnak más létesítményekre és épületekre, így egy kollégiumra is. A tűzet feltehetően robbanás okozta.

Big fire in the area of thermal power plant in Moscow region https://t.co/LXYULuZY2h pic.twitter.com/Soz8tHPsfv via @VasyaKuzmln #Russia

— Liveuamap (@Liveuamap) July 11, 2019