Félelmetes volt a vihar – mondták a Görögországban nyaraló magyarok

A Halkidiki-félsziget az egyik legnépszerűbb nyaralóhely Görögország északi részén. Több tucat magyar iroda szervez oda utakat. Repülővel, busszal és saját kocsival is sokan utaznak, több magyarnak még vállalkozása is van ott. Az M1 által megkérdezett emberek azt mondták, remegtek a félelemtől. Az elmúlt napokban 40 Celsius-fokos kánikula volt, és a hőhullámot zárta le a brutális vihar – számolt be az M1 Híradója.