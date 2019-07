Grezsa: a kárpátaljai magyar épített emlékek helyreállításának támogatása a térség minden nemzetiségét gazdagítja

Magyarország kormánya azzal, hogy Kárpátalján támogatja a magyar épített emlékek helyreállítását, közös értéket teremt, és gazdagítja a térség valamennyi nemzetiségét – jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos.

Közös értéket teremt, és gazdagítja a térség valamennyi nemzetiségét Magyarország kormánya azzal, hogy Kárpátalján támogatja a magyar épített emlékek helyreállítását – jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos szerdán az Ungvárhoz közeli Szerednyén, a Butler-kultúrkúria és Magyar Ház ünnepélyes alapkőletételén.

Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta: a magyar kormány Butler János egykori, ma romokban heverő kúriájának az újjáépítésével és új funkciókkal történő felruházásával a magyar gyökerű Szerednye nagyközség és a környező települések lakosságát, a vidék idegenforgalmának fejlődését támogatja. „Tehát közös értéket teremtünk, és gazdagítjuk Kárpátalja valamennyi nemzetiségét” – tette hozzá.

Összekötő kapocs

A miniszteri biztos aláhúzta: a Magyar Házak Kárpátalján Program keretében megújuló Butler-kúria összekötő kapocs lesz Kárpátalján a magyarság és a többségi szláv nemzet között. Emlékeztetett arra, hogy az egykor boráról is híres Szerednyéhez három magyar történelmi személyiség neve is kötődik: a település várában lakott Dobó István, az egri hős, vélhetően a Butler-házban játszódott Mikszáth Kálmán Különös házasságának a cselekménye, és a közelben lett merénylet áldozata Egán Ede, a kárpátaljai ruszinság felemelését szolgáló hegyvidéki akció kidolgozója.

Megcáfolt bírálatok

Grezsa István, utalva az ukrán médiában az utóbbi napokban megjelent bírálatokra, amelyek szerint a kárpátaljai, így a szerednyei látogatásával is beavatkozna a kárpátaljai magyar képviselőjelöltek mellett a közelgő ukrán parlamenti választás kampányába, leszögezte: „Mi Magyarország részéről nem tudunk és nem is akarunk szavazatokat vásárolni pénzért, mi csak dolgozni és építkezni tudunk Ukrajnában, s ha ez beavatkozás, akkor büszkén vállalható. Így megtiszteltetésként értékeltük, hogy szobrot emelhettünk Beregszászon az ukrán nemzet költőjének, Tarasz Sevcsenkónak, hogy görögkatolikus kápolnát építhettünk a Lemberg (Lviv) megyei Tuholkában, hogy lecserélhettük a munkácsi gyermekkórház beázó tetejét, vagy hogy éppen kanyarójárvány idején oltóanyagot, súlyos hiány fellépésekor pedig a víztisztításhoz nélkülözhetetlen cseppfolyós klórt hoztunk sürgősséggel Kárpátaljára.”

Magyarul tanulhatnak a gyerekek

Orosz Idikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora beszédében azt emelte ki, hogy a Butler-kultúrkúria és Magyar Ház a felsőoktatási intézmény turisztikai tanszékének oktatási bázisa lesz. Ám az épületben kap majd helyet a vasárnapi iskola is, ahol magyarul tanulhatják őseik nyelvét a gyermekek, hiszen – mint fogalmazott – az elmúlt évszázad során nyelvváltáson átment helyi lakosság körében egyre nagyobb az igény a magyar nyelv tanulására. Azt is jelezte, hogy a létesítményben közösségi rendezvényeket is tartanak majd, köztük a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) helyi alapszervezetének gyűléseit is.

Nemzetek közti barátság

A rektor köszönetet mondott Magyarországnak és a magyar kormánynak a kárpátaljai magyarságnak nyújtott széles körű támogatásért. Emerih Krickij, Szerednye polgármestere azt mondta, ha újjáépül a Butler-kúria, az a település ékessége és a romvár, valamint pincerendszer mellett legfontosabb turisztikai látványossága lesz. Egyúttal az egymással mindig békében élő kárpátaljai magyarok és ukránok barátságát is jelképezi majd – hangoztatta.

Grezsa István késő délután az Ungvárhoz közeli Gálocson ünnepélyesen átadja az elemi iskola és óvoda húszmillió forintos magyar kormányzati támogatásból felújított épületét.