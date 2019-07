Drámai felvételeken a hegymászók utolsó percei

Az angol, amerikai, ausztrál és indiai hegymászókból álló expedíció május 13-án indult útnak, hogy megmássza a 7816 méteres Nanda Devit. A csoporttal május 26-án szakadt meg a kapcsolat.

Mivel a május 31-i határidőig nem érkeztek vissza az alaptáborukba, a hatóságok keresésükre indultak.

Hét hegymászó kötéllel egymáshoz rögzített holttestére egy meredek lejtőn találtak rá két hete, a nyolcadik áldozatot azonban nem találták meg. A rossz időjárási viszonyok miatt fel kellett függeszteni a keresését.

Az expedíció nyolcadik tagja vélhetően lezuhant egy hasadékba, amikor a lavina elsodorta a csapatot.

A kutatást végző Indo-tibeti Határrendőrség (ITBP) közlése szerint 5800 méteres magasságban találták meg a hegymászók GoPro kameráját. Ezen pedig egy kétperces felvétel látható, amelyet közösségi oldalukon be is mutattak.

Last visuals of the #mountaineers‘ team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. #ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/wKr3YtLuWF

— IANS Tweets (@ians_india) 2019. július 8.