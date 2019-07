Postaláda várja az elhunytaknak címzett leveleket Japánban

Különleges lehetőséget kínál a gyászolóknak Maizuru város egyik buddhista temploma: a zöld levéldobozba helyezett leveleket a templom dolgozói felbontás nélkül egy szertartás keretében elégetik a templom tűzoltárán, ezzel biztosítva, hogy az üzenet eljut a címzetthez a másvilágra – olvasható a japán Aszahi Sinbun napilapban.

A postaládát még harminc éve adományozta egy volt postamester a templomnak, és sokáig adománygyűjtésre használták.

Temple officials don’t open the letters, but burn them in a ritual in a “gomadan” fire altar:The Asahi Shimbun https://t.co/hmtMb78tk4

— Asahi Shimbun AJW (@AJWasahi) July 6, 2019