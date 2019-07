Bahamai helikopter-balesetben halt meg egy amerikai milliárdos

Lezuhant egy helikopter hét emberrel a fedélzetén a Bahamák közelében, az Atlanti-óceán fölött, az utasok mindegyike életét vesztette – számolt be az amerikai média a helyi rendőrségre hivatkozva csütörtökön.

Billionaire coal exec and philanthropist Chris Cline among 7 dead in Bahamas helicopter crash https://t.co/F2A9bZFhYn

— NBC News (@NBCNews) July 5, 2019