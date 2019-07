Felborult egy migránsokat szállító csónak Tunézia partjainál

Hajótörés történt Tunézia partjainál, négy túlélőt sikerült kimenteni a vízből, őket Tunéziába szállították. A túlélők elmondása szerint a csónak 86 embert szállított. Félő, hogy mintegy 80 migráns halt meg” – írta Twitter-bejegyzésében Flavio Di Giacomo, a Nemzetközi Migrációs Szervezet szóvivője, hozzátéve, hogy az eltűntek száma valószínűleg 82.

A shipwreck occured off the Tunisian coasts, 4 survivors have been rescued and brought to Tunisia.

They said that their dinghy was carrying 86 people

About 80 migrants are feared dead.

More updates are needed in order to confirm what happened and the actual number of missing

— Flavio Di Giacomo (@fladig) July 4, 2019