Megtarthatja híres Picasso-festményét a New York-i Metropolitan

Egy New York-i fellebbviteli bíróság is elutasította szerdán egy német zsidó üzletember örökösének keresetét, amely a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban lévő The Actor (A színész) című világhírű Picasso-festmény visszaszolgáltatását kérte arra hivatkozva, hogy a család kényszer alatt alacsony áron adta el a képet, hogy elmenekülhessen a náci és a fasiszta rémuralom elől.