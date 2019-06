Több utast otthagytak a bécsi reptéren

Csaknem ötven utas maradt le a Wizz Air Bécsből induló járatairól június elején. Az utasfelvételi pultnál alakult ki a tömeg, állítólag egy kapu működött, ahol feladhatták volna bőröndjeiket. Az M1 Híradónak nyilatkozó érintettek azt mondták: hiába voltak kint a reptéren az indulás előtt már két és fél órával, nem kerültek sorra, így a gépre sem engedték fel őket. A felelősséget sem a bécsi repülőtér sem pedig a légitársaság nem vállalja.

A tumultus szinte mindennapos látvány a bécsi reptéren. Több járatot indít innen a WizzAir légitársaság, sok magyar is utazik innen. Így lett volna ez június 8-án is, azonban többen is pórul jártak és nem tudtak elrepülni – erről számolt be az Utazómajom utazási portál.

Az egyik megkérdezett utas és párja Tenerifére utazott volna, elmondásuk szerint két és fél órával hamarabb kiérkeztek a reptérre, hogy feladják a poggyászukat. Erre azonban csak egy pultnál volt lehetőségük, ahol hatalmas volt a tömeg és szinte semmit nem haladt a sor.

Az indulás előtt néhány perccel már azt mondták nekik, hogy a poggyászukkal együtt menjenek a repülőgéphez, ott azonban már nem engedték őket felszállni a gépre. Közben kiderült, hogy nem csak a tenerifei járatról maradtak le utasok. A pórul járt utasok a Híradónak azt mondták: a Wizz Airt több órán keresztül nem is tudták elérni, később pedig azt mondták nekik, hogy panaszukat online jelentsék be. Azóta sem kaptak kártérítést.

Az M1 kereste a bécsi repteret, ahol nem akartak nyilatkozni, csak annyit mondtak, hogy az esetért a légitársaság a felelős.

A Wizz Air azonban azt írta: június 8-án délután öt utasfelvételi pultnál várták az utasokat, a szokásosnál tovább is tartották nyitva, hogy minden utas fel tudja adni a bőröndöket. Hozzátették: a bécsi földi kiszolgálók jelentése szerint minden feltétel adott volt, hogy időben elvégezhessék az utasfelvételt. Annyit írtak még, hogy felhívják az utasok figyelmét, hogy legalább két órával a járatuk indulása előtt érkezzenek meg az utasfelvételi pulthoz.

A Híradónak nyilatkozó szakember azt mondta: nem lehet egyértelműen felelőssé tenni ebben az esetben a légitársaságot. Fazakas Gábor ugyanakkor hangsúlyozta: néhány fapadosnál a járat lekésése esetén van lehetőség az átfoglalásra.

Az utóbbi időszakban a fapados légitársaságokkal több hasonló eset is előfordult. Tavaly nyáron többször az utasok csomagjai maradtak le a gépről. Emiatt már több bírságot is kaptak ezek a légitársaságok – hangzott el az M1 Híradójában.