Az egész világ izgult a thaiföldi barlangban rekedt focicsapatért

Egy éve, hogy az egész világ izgult egy thaiföldi barlangban rekedt focicsapatért és edzőjükért, akik egy hirtelen áradás miatt estek az egyik járat fogságába. Végül sikeresen kimentették a tizenkét fiút és trénerüket, az azóta eltelt egy évben nagyot fordult velük a világ. Történetükből film is készül, a mentőakcióról pedig könyv íródott.

Az egy éve a thaiföldi Tham Luang-barlangban rekedt ifjúsági labdarúgócsapat, a Thai Wild Boars tagjai a baleset első évfordulója alkalmából rendezett sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/EPA/Pongmanat Tasziri)

A mentőakció óta eltelt időben sok,

eddig nem ismert részlet került napvilágra.

Például, hogy a gyerekek nem kiúsztak a búvárok segítségével, hanem – hogy a többórás út alatt ne essenek pánikba – elkábították őket, kezeiket pedig hátrakötözték, hogyha fel is ébrednek, ne veszélyeztessék az akciót. Példátlan erőfeszítéseket végeztek a mentőcsapatok, egy búvár pedig az életét áldozta a sikerért.

A fogságba esett gyerekek nemcsak egy sötét és iszapos barlangban rekedtek, de a körülbelül 3000 méternyi, szűk útból 1450 méter víz alá került – emlékezett vissza a baleset körülményeire Czakó László barlangi mentő az M1 Szemtől szembe című műsorában. Hozzátette, a barlang struktúráját tekintve is bonyolult volt, hiszen szűkületek és tágulatok váltották egymást, amely még a barlangászok számára is megterhelő útnak számít.

Folyamatosan váltottak mászás és úszás között

Azt is elmondta, hogy a mentés során a búvárok folyamatosan váltottak mászás és úszás között, ezért a befelé vezető út 2–3 órát is igénybe vett. Munkájukat a nehéz védőfelszerelés is nehezítette, főleg a szárazföldi szakaszokon. Hangsúlyozta, mivel kifelé már egy-egy gyerekkel jöttek ki, a megtett út már öt órán át is tartott egy embernek.

Ifj. Adamkó Péter barlangász pedig arról beszélt, hogy a barlang egyes szakaszain annyira szűk volt a hely, hogy a búvároknak a légzőkészülékükhöz tartozó palackot is le kellett venniük, hogy átférjenek, de több esetben maguk előtt tolniuk is kellett azt. A szárazföldi területek is folyamatosan változtak, volt olyan rész, ahol például már hatan is tudtak vinni egy hordágyat – jegyezte meg.



Czakó László elmondta, a bennrekedt gyerekeknek a búvárok kétféle oxigénmaszkkal is készültek, ugyanis a méret és a típus függ az arcberendezéstől is. Miután azt feltették rájuk, elindultak kifelé, és a búvárhoz kötözve, sokszor viszonylag szorosan egymás mellett haladva közeledtek a kijárat felé. Mögöttük pedig még egy búvár haladt, aki azért volt jelen, hogy biztosítson. Megjegyezte,

a barlangban szinte nulla volt a látótávolság,

így csak tapogatózva tudtak haladni a mentés résztvevői.

Jogos intézkedés volt a gyermekek elkábítása

Azzal kapcsolatban, hogy a gyermekeket elkábították azt mondta, az intézkedés teljesen jogos volt, hiszen még egy gyakorlott barlangi búvárnál is előfordulhat, hogy pánikba esik. Ez egy olyan vészreakció, amelynek következtében gyakorlatilag felpörög a szervezet, felgyorsul a légzés, megemelkedik a pulzus, és fennáll a veszélye annak, hogy a szív egy idő után

nem jut megfelelő mennyiségű oxigénhez.

Ez akár infarktusszerű tüneteket is okozhat, de akár szívleálláshoz is vezethet – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, ez a thaiföldi gyermekeknél is bekövetkezhetett volna, ha nem kábítják el őket.

A focicsapat és edzője 2018. június 23-án kereste fel a Bangkoktól 1000 kilométerre fekvő Tham Liang-Khun Nam Nang Non-barlangot. A hirtelen áradás miatt több mint két hétre csapdába estek a barlang egy száraz pontján. Kiszabadításukra nemzetközi mentőexpedíciót szerveztek tapasztalt barlangi búvárok. A mentésben, amely végül sikerrel zárult, ezrek dolgoztak.