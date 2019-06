Kovács Zoltán Londonban: a migrációt megállítani kell, nem menedzselni

A magyar kormány azt az álláspontot kívánja érvényesíteni az Európai Tanács által tárgyalt új keretstratégiában, hogy a migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani – mondta hétfőn Londonban Kovács Zoltán.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára, aki a két-három havonta esedékes, a brit közélet és a sajtó képviselőinek tájékoztatását szolgáló látogatásra érkezett a brit fővárosba, az MTI-nek elmondta: Magyarország szilárdan képviselt álláspontjának része emellett a tagállami szuverenitás tiszteletben tartása és a kettős mérce alkalmazásának megszüntetése is.

Mindez együtt feltételezi kulturális, elvi értelemben az Európai Uniót megalapozó keresztény kultúrkör elvi, filozófiai és gyakorlati alapjainak védelmét és tiszteletben tartását – tette hozzá.

Kovács Zoltán szerint ehhez járul még a tagállamok gazdaságpolitikai mozgásterének tiszteletben tartása is, vagyis annak elismerése és elfogadása, hogy minden EU-tagország joga saját gazdaságpolitikai elegyének kialakítása.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A nagy-britanniai miniszterelnök-választási folyamattal kapcsolatban az államtitkár kijelentette: bármilyen döntés születik, azt Magyarország tiszteletben tartja.

Mindig is különösen jellemző volt a brit-magyar kapcsolatokra, például a brit EU-tagság megszűnésével (Brexit) összefüggő és egyéb vitás kérdésekben, hogy Magyarország azt vallja: kizárólag a brit választók joga eldönteni, hogy hazájukban mi történjék – hangsúlyozta Kovács Zoltán.

Hozzátette: mindkét jelölttel olyan kapcsolata van a magyar kormánynak, amely garantálja a kölcsönös tiszteleten és a gyakorlatias hozzáálláson alapuló együttműködés folytatását.

A távozó Theresa May konzervatív párti miniszterelnök tisztségéért Boris Johnson volt és Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszter verseng.

May június 7-én jelentette be lemondását a Konzervatív Párt vezetői posztjáról, miután a londoni alsóház háromszor is visszautasította a Brexit feltételrendszeréről kötött megállapodást.

Távozása miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de utódja július végére várható megválasztásáig mindkét tisztséget ügyvezető jelleggel betölti.

Kovács Zoltán hétfői tájékoztatóján hangsúlyozta: a folyamatosan képviselt hivatalos magyar álláspont szerint a brit kilépéssel kapcsolatos egyetlen fontos és mértékadó szempont az, hogy méltányos Brexitre van szükség, vagyis olyan feltételrendszerre, amely tiszteletben tartja a britek döntését.

Ennek része az is, hogy nincs szükség például kioktatásra – fogalmazott az államtitkár, kiemelve: a visszajelzések alapján a brit fél méltányolja ezt a magyar alapállást.

Hozzátette: Magyarország ugyanakkor kitart azon véleménye mellett is, hogy a Brexit kérdésében a 27 bennmaradó tagország által kialakított egységes uniós álláspont mentén lehet csak jó megoldást találni. Értelmetlen és lehetetlen is lenne egyedi megoldásokban gondolkodni – hangsúlyozta Kovács Zoltán.

Kiemelte: Magyarország számára elsődleges fontosságú az is, hogy a Nagy-Britanniában élő magyarok EU-jogok alapján szerzett jogosultságait és státusát a nemzetközi jog által lehetővé tett módon meg kell őrizni. Kovács Zoltán szerint erre a brit kormány részéről Magyarország garanciákat kapott.