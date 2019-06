Betört a lakásba, majd a szekrénybe bújt aludni egy medve Amerikában

Az eset az amerikai Montana államban történt, és a riasztás az éjszaka közepén érkezett a rendőrségre – olvasható a brit The Independent hírei közt.

A rendőrök első próbálkozásra nem jutottak be a medvéhez, ugyanis úgy feldúlta a szobát, hogy nem lehetett az ajtót kinyitni.

A nagy izgalmak közepette azonban elfáradt, és úgy döntött, szundít egyet a mosókonyha szekrényének felső polcán.

Bear breaks into family home, ignores porridge and takes a nice nap in a cupboard https://t.co/EtD8WKpkRb

— The Independent (@Independent) June 23, 2019