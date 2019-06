Teodorescu: Az autonómia kérdése mindig vörös posztó lesz a román nép szemében

Cristian Teodorescu román prózaíró levele nemcsak a román, hanem a magyar sajtót is bejárta. A szerző az úzvölgyi események utáni gondolatait közölte egy román online folyóiratban. Mint Teodorescu írta, „Marosvásárhelyen élek, miért olyan nehéz sokak számára, hogy nyilvánosan elismerjék: a város most is azokon az alapokon fejlődik, amit a magyarok építettek ki. Miért van bennünk ez a folyamatos kényszer a történelem meghamisítására? Miért kellene eltűrni azokat a hazugságokat és visszaéléseket, amelyeket egy román nemzetiségi csoport félresiklott magyar érzelemtől vezérelve skandál? Én nem akarok senkit megölni. Ez az ő hazájuk is, a mi hazánk is.” A prózaíróval a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában beszélgettek.