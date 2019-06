Afgán migráns késelt meg egy férfit Bécsben

Késsel támadt egy fesztiválozóra egy afgán bevándorló Bécsben a Dunasziget fesztiválon. A 22 éves migráns ellopta egy nő táskáját, majd elszaladt vele, barátja viszont a tolvaj után futott. Amikor utolérte, az afgán férfi kést rántott és életveszélyesen megsebesítette. A rendőrök őrizetbe vették a bevándorlót. Ausztriában az elmúlt években egymást érik az ehhez hasonló esetek – közölte az M1 Híradója.

A támadás a Dunasziget fesztivál nyitónapján, pénteken éjfél körül történt. Egy 26 éves férfi éppen hazaindult a barátnőjével, amikor az afgán származású támadó

kitépte a nő kezéből a táskát.

A pár férfitagja utána eredt és meg is állította a tolvajt, ám az életveszélyesen megsebesítette őt.



A férfin, akinek a tüdeje is megsérült a támadásban, a kórházban életmentő műtétet hajtottak végre.

A rendőrök elfogták a késelőt.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogyan vihette be a fegyvert a fesztiválra. A szervezők szerint azonban hiába figyelnek oda arra, hogy senki ne vihessen be éles tárgyakat, az ilyen eseteket nehéz kiszűrni.

A támadás híre

felborzolta a kedélyeket az osztrák fővárosban,

ahol az utóbbi időben több hasonló bűncselekmény is történt. Januárban saját nővérét késelte halálra egy etióp származású férfi a bécsi főpályaudvaron. A késelő vélhetően drogozott, emiatt alakult ki vita a testvérek. Tavaly november végén egy 21 éves fiatalt szúrtak agyon az ausztriai Innsbruckban. A rendőrség két afgánt vett őrizetbe a gyilkosság után.

Tavaly márciusban négy nap alatt négy késes támadás volt a nyílt utcán Bécsben. A hónap közepén egy egyiptomi származású férfi támadt egy katonára, aki az iráni nagykövet rezidenciáját őrizte. A 26 éves merénylőt lelőtte a katona, aki annak köszönheti az életét, hogy golyóálló mellényt viselt.

Egy nappal korábban pedig egy algériai férfit szúrt meg egy másik férfi. Az áldozatot a szívén érte a sérülés, válságos állapotban vitték kórházba.

A 36. Dunasziget-fesztivál zárónapján a Híradóban bemutatott képek alapján jól láthatóan kevesebben voltak, mint az előző napokban. Egy magyar kürtőskalács-árus az M1-nek elmondta: bár a fesztivál forgatagában kevésbé értesülnek a történtekről, valószínűleg nem csak az esős idő befolyásolta a távolmaradó vendégeket.

Egy idős házaspár pedig arról beszélt, hogy egyáltalán nem lepte meg őket, ami történt.

A címlapfotó illusztráció.