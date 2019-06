Videón látni, hogyan dolgoznak az embercsempészek

Újra akcióban az embercsempészek – csak szombaton több bűnözőt vett őrizetbe az olasz partiőrség, hajójukat pedig lefoglalták. A Frontex helikopterről vette videóra, ahogy a csempészek Líbia felől halászhajókkal közelítik meg az olasz partokat, majd kisebb csónakokra szállítják át a bevándorlókat. Sok migráns ért így partot Lampedusa szigetén. Az olasz kormány mindent megtesz a migráció visszaszorításáért a térségben. Az embercsempészek ezért folyamatosan új módszerekkel próbálkoznak – közölte az M1 Híradója.

7 embercsepészt vettek őrizetbe szombaton hajnalban az olasz hatóságok. A 6 egyiptomi és 1 tunéziai férfi halászhajója ugyanis pénteken 81 migránst szállított Líbiából a dél-olaszországi partokhoz. A Híradóban közölt a felvételeket a Frontex, vagyis az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség készítette az esetről a Földközi-tengeren. Az látszik rajta, ahogy a halászhajó megállt az olasz felségvizeken, majd vízre tett egy kisebb csónakot. Ebbe több tucatnyian szálltak át.

A bevándorlókkal teli csónak pénteken kötött ki Lambpedusa szigetén. Bangladesből, Szíriából, Szenegálból, Algériából, Tunéziából és Líbiából származó migránsok értek így partot, őket egy befogadóközpontba vitték.

A halászhajó, ahogy megszabadult utasaitól, visszaindult Líbia irányába, de az olasz hatósági hajók utolérték és feltartóztatták a csempészeket. A lefoglalt halászhajót szombat hajnalban kísérete be Szicília egyik kikötőjébe az olasz pénzügyőrség.

Szakértők szerint ez az eset is rámutat, hogy

az embercsempészek visszatértek régi módszereikhez.

Miután Líbia partjainál egyre kevesebb civil szervezet siet a migránsok segítségére, a csempészek ismét maguk szállítják az embereket Olaszország irányába.

Az olasz kormány továbbra is mindent megtesz, hogy a migránsokkal teli civil hajók ne köthessenek ki partjainál. Nemrég egy új biztonsági intézkedéscsomagot is bevezetettek a migráció visszaszorításására. Lampedusa közelében vesztegel jelenleg is – 43 emberrel a fedélzetén – a Sea Watch 3 nevű hajó, amelynek belügyminszter 9 nappal ezelőtt megtiltotta, hogy az olasz vizekre menjen. Matteo Salvini pénteken ismét leszögezte: a Sea Watch nem köthet ki, és javasolta, hogy Hollandia fogadja be a holland felségjelzésű hajót.

A migráció témája még sok évig jelen lesz Európát fenyegető és megoldandó kérdésként, és

csak az összehangolt fellépés vezethet sikerre

– erről a minszeterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt. Bakondi György emlékeztetett arra: Magyarország mindvégig ellenezte az előző összetételű Európai Parlamentben felmerült elgondolásokat, amelyek a bevándorlás legalizálásával akarták megoldani a migrációs válságot. Példaként említette: a migránsvizumot, kötelező kvótát és a névtelen bankártyák ügyét.

Bakondi György hozzátette: a magyar kormány azt szeretné, ha az európai emberek biztonságát érintő kérdésekben, vagyis a külső határok és a keresztény kultúra védelmének ügyében megvalósítható lenne az európai szintű politikában a lakosság akarata.

A címlapfotó illusztráció.