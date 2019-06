Nemzetközi irathamisító bandát számolt fel a rendőrség Görögországban. A tagok lopott uniós útleveleket küldtek a migránstáborokba, ahol – jó pénzért – átírták azokat a bevándorlók nevére, akik így továbbindulhattak repülővel vagy hajóval Európa belseje felé. Nem kizárt, hogy ilyen útlevelekkel érkeztek a budapesti repülőtéren elfogott migránsok is. A görög szigeteken most is migránsok ezrei várakoznak, a helyzet pedig napról napra rosszabb – számolt be az M1 Híradója.