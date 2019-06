Lezuhant egy kisrepülőgép Hawaiin, mindenki meghalt

Lezuhant egy King Air típusú kisrepülőgép péntek este Hawaiin, a fedélzeten lévő kilenc ember meghalt – közölték hivatalosan. A katasztrófa az amerikai tagállam Oahu szigetének North Shore nevű északi régiójában történt, a Dillingham nevű kis repülőtér közvetlen közelében.

