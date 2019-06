Potápi: A kárpátaljai magyarság kitartásból példát mutat

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola negyedszázados töretlen fejlődése és építkezése is jelzi a kárpátaljai magyarság kitartását, amellyel példát mutat a többi nemzetrésznek is - jelentette ki Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken Beregszászon, a főiskola magyar kormánytámogatással épült Egészség- és Sportcentrumának átadási ünnepségén.

Potápi Árpád János hangsúlyozta: „dacára a megpróbáltatásoknak, a kárpátaljai magyarság építkezik, dacára a magyar oktatás ellehetetlenítését célzó törekvéseknek, a kárpátaljai magyar oktatás ellehetetlenítését célzó törekvéseknek, a kárpátaljai magyar oktatási intézményrendszer bővül és erősödik.”

Hozzátette, a magyar kormány folyamatos támogatást nyújt ahhoz, hogy az óvodától a felsőoktatásig biztosítva legyen az anyanyelvű oktatás a kárpátaljai magyarság számára. „Mindent megteszünk azért, hogy a magyar oktatás Kárpátalján egyet jelentsen a minőségi oktatatással” – emelte ki, rámutatva, hogy ezt bizonyítja a 21. század színvonalának minden tekintetben megfelelő sportcentrum átadása is, amelynek a létrejöttét a magyar kormány 426 millió forinttal támogatta.

Az államtitkár kifejtette: „bízunk benne, hogy ezzel a fejlesztéssel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a Rákóczi-főiskola továbbra is be tudja tölteni a közösségért vállalt szerepét”, hiszen – mint rámutatott – az intézmény nem csupán a magyar felsőoktatásnak a szilárd bástyája, hanem a kárpátaljai magyarság megmaradásának is.

A közelgő ukrajnai parlamenti választásokra utalva a politikus aláhúzta, „most különösen fontos számunkra, hogy a kárpátaljai magyarság csapata jól felkészült és egységes legyen, hiszen olyan megmérettetés előtt ál, amely próbája lesz a közösség erejének.” Ennek kapcsán üdvözölte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) együttműködését az előrehozott választásokon.

„A jelenlegi ukrajnai helyzetben létfontosságúnak tartjuk a magyar-magyar együttműködés megőrzését, hiszen a kárpátaljai magyarság számára kulcskérdés, hogy megmarad-e a magyar érdekképviselet az ukrán Legfelsőbb Tanácsban, továbbra is ott leszünk-e, ahol a közösséget érintő legfontosabb döntések születnek” – szögezte le, arra kérve mindenkit, hogy tegye meg közösségéért azt, ami rajta múlik. Végül reményét fejezte ki, hogy „az ukrán politikai vezetésben bekövetkezett változások végre elhozzák a békés együttélés időszakát.”

Orosz Ildikó, a főiskola rektora hangsúlyozta, „közel 30 évet vártunk erre a pillanatra, az Egészség- és Sportcentrum megépülésével ugyanis főiskolánk intézményi szinten hatalmasat lépett előre.” Hozzátette, minőségi változás történik a főiskola, mindenekelőtt a diákok életében, hiszen a centrumban két sportterem is van, amelyek közül az egyik a nemzetközi szabványoknak megfelelően különböző sportágak céljára alakítható, de a diákok egészséges életmódját edző-, aerobik- és tánctermek is szolgálják. Azt is elmondta, hogy a centrumban folyik majd az ápolónői képzés, az elméleti rész közvetlen interaktív kapcsolatban áll a Debreceni Orvostudományi Egyetemmel.

A rektor köszönetet mondott a magyar államnak és kormánynak a főiskola működéséhez és fejlesztéséhez nyújtott sokrétű támogatásért.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője köszöntőjében hangoztatta: a Rákóczi-főiskola léte és egész fejlődése a magyar nemzet összefogásának az erejét példázza. Ez jól mutatja, hogy a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarságot az anyaország és kormánya nem hagyta magára – jelentette ki.

Az avatási ünnepség után Potápi Árpád János az ungvári járási Nagydobronyban működő Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonban könyvcsomagokat és fejlesztőjátékokat adott át.