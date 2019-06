Malajzia lehet az egyik délkelet-ázsiai hídfőállás a magyar „kifektetési” stratégiában

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár az MTI-nek pénteken telefonon nyilatkozott Malajzia fővárosából, Kuala Lumpurból.

Orbán Balázs abból az alkalomból tett kétnapos hivatalos látogatást a délkelet-ázsiai országban, hogy idén ünnepeljük a magyar–malajziai diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját. A kormányszintű, gazdasági és egyetemi szereplőkkel tartott találkozók mellett Malajzia kultúráért felelős minisztériumának miniszterhelyettesével közösen megnyitotta a második magyar filmfesztivált Malajziában.

A magyar–malajziai kapcsolatok kiválóak, a két ország közötti kereskedelem volumene folyamatosan bővül. Malajziából egyre több turista látogat el országunkba, miközben mindkét állam politikai rendszere stabil, illetve tekintélyes gazdasági növekedést produkál. Ebből következően Malajzia számunkra a térség egyik meghatározó országa – jelentette ki Orbán Balázs.

„Úgy gondoljuk, hogy a Magyarország által követett – és a miniszterelnök által meghatározott – kifektetési stratégiában, vagyis a magyar cégek külföldi befektetéseiben, gazdasági pozíciószerzésében Malajzia nagyon jó hídfőállás lehet a magyar cégek számára a mintegy 600 millió lakosú Délkelet-Ázsiában” – mondta. Ezt támasztja alá, hogy a most zajló malajziai technológiai hét rendezvénysorozaton – amelyen a világ minden tájáról vesznek részt az ázsiai piacokra törekvő startup vállalkozások – több magyar céggel is találkozhatunk, amelyek szemmel láthatóan ígéretes tárgyalásokat folytatnak az itteni partnerekkel az üzletszerzési lehetőségekről – tette hozzá.

Orbán Balázs a malajziai miniszterelnökség jogi ügyekért felelős miniszterével tárgyalva áttekintette a kétoldalú kapcsolatok állását, és megállapították, hogy vannak párhuzamosságok a két ország eddig lezajlott és most zajló közjogi átalakulásai között. Malajziában a tavaly tartott parlamenti választásokat követően, amelyeken a 61 éve kormányon lévő pártok ellenzékbe szorultak, s az addigi ellenzéki pártok alakítottak kormányt, hasonló országmegújító, az egész jogrendszert érintő változások zajlanak most, mint amilyenek Magyarországon történtek 2010 óta – mondta Orbán Balázs.

Az államtitkár nyilvános előadást is tartott a legrangosabb malajziai egyetem (University of Malaya) Ázsia-Európa Intézetének szervezésében, ahol a térségünkkel foglalkozó újságírók, kutatók és egyetemi oktatók előtt beszélt a Magyarországon és a visegrádi országokban zajló pozitív folyamatokról. Kifejtette, hogy a térség országai folyamatosan erősödnek, mára az Európai Unió gazdasági növekedésének motorjaivá váltak, miközben hangsúlyos szerepet vállalnak az Európa jövőjéről szóló politikai viták alakításában is.

A malajziai magyar filmfesztiválról szólva azt mondta: az úgynevezett „szoft diplomácia” egyik rendkívül fontos eszköze egy ilyen, a magyar filmművészetet és kultúrát népszerűsítő eseménysor. A magyar nagykövetség szervezésében – két és fél hét alatt – három városban négy magyar filmet mutatnak be. Az ünnepélyes megnyitón levetített film a több rangos nemzetközi elismerést elnyerő Liza, a rókatündér című alkotás volt.