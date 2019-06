Szijjártó 57 millió dolláros magyar oltóanyaggyártó-beruházásról kötött megállapodást Mongóliában

A magyar kormány 57 millió dolláros oltóanyaggyártó-beruházásról kötött megállapodást Mongóliában, az Eximbank pedig 46 millió dolláros hitelkeretet nyitott annak támogatására, hogy a korábban már komoly piaci tapasztalatra szert tett magyar vízgazdálkodási és bányaipari cégek még nagyobb piaci részesedést tudjanak szerezni az ázsiai országban – közölte az Ulánbátorban tárgyaló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön telefonon az MTI-vel.

A kormány keleti nyitás stratégiájának köszönhetően a vállalatok egyre több piacon tudnak megjelenni a Magyarországtól keletre eső világrészben – állapította meg a miniszter.

„A keleti nyitás stratégia keretében különösen figyelnünk kell Mongóliára, amely jelenleg a legnagyobb gazdasági növekedést produkálja Ázsiában. Gazdasága rendkívül nyitott, és a magyarokat nagy szeretettel, szívesen fogadják itt” – tette hozzá.

Ennek az az oka – magyarázta –, hogy Magyarország a világon hetedikként ismerte el Mongólia függetlenségét, és immár 70 éve tart fenn vele diplomáciai kapcsolatot. Erre a történelmi kapcsolatra alapozva Budapest most úgy döntött, hogy megnöveli a magyar cégeknek adandó támogatást megjelenésük és sikerük érdekében a jó kilátásokkal bíztató mongol piacon – mondta.

A kormányközi megállapodás értelmében – amelyet Szijjártó Péter Szángín Szájd Hurelbatar pénzügyminiszterrel írt alá – Magyarország egy 57 millió dolláros kötött segélyhitelprogram keretében forrást biztosít ahhoz, hogy magyar cégek felépítsék Mongólia legnagyobb állativakcina gyárát, amelyet magyar technológiával szerelnek fel. Ez azt jelenti, hogy a mongóliai állatállomány beoltásához szükséges oltóanyagokat ebben az új gyárban fogják előállítani – jelentette ki a miniszter.

„A keleti nyitás stratégia tehát abban segíti a magyar vállalatokat, hogy Magyarország mellett külföldön is be tudjanak fektetni, és az ott előállított profitot hazahozva, alá tudják vele támasztani a magyar gazdaság további növekedését” – mondta Szijjártó Péter, aki Ulánbátorban találkozott Damdín Cogtbatar külügyminiszterrel, Csultem Ulán mezőgazdasági miniszterrel, és hivatalában fogadta őt Kaltma Battulga köztársasági elnök is.