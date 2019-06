Továbbra is komoly problémát jelent az illegális migráció az uniónak

Globálisan lesz sikertelen az Európai Unió, amennyiben „nem hajt végre hajtűkanyart” migrációs politikájában – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tagállami külügyminiszterek ülésén. Szerinte ugyanis a bevándorlóáradat megállítása nélkül nem garantálható az unió biztonsága és versenyképessége. Ennek ellenére Brüsszelben továbbra sem a migráció megállításán dolgoznak.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Luca Zennaro)

Ezt mutatják az ENSZ és az Európai Unió adatai is, melyek szerint az utóbbi hónapokban csaknem hetvenezerre nőtt azoknak a bevándorlóknak a száma, akik idén Görögországban bekerültek a migránskártyaprogramba. A kedvezményezettek között egyetlen hónap alatt több mint 7 millió eurót, azaz csaknem 2,5 milliárd forintot osztottak szét. A támogatások összege pedig az év végéig meghaladhatja a 65 milliárd forintot is. A szolgáltatáshoz ráadásul olyanok is hozzájuthatnak, akiknek a személyazonosságát és szándékait lehetetlen ellenőrizni.

Folyamatos érkeznek migránsok Európába

Amellett, hogy kezdeni kellene valamit a már Európai Unió területén lévő migránsokkal, a jó idővel továbbra is folyamatosan áramlanak be a bevándorlók a kontinensre. Néhány nappal ezelőtt a spanyol tengerészet egyik hajója száz migránst vett a fedélzetére, a legtöbben Marokkóból érkeztek. Spanyolország földrajzi közelsége és a baloldali kormány bevándorlást támogató hozzáállása miatt vonzó célpont. Tavaly hatvanezer illegális bevándorló jutott be az országba. Közben a Balkánon is egyre rosszabb a helyzet.

Az Olaszországba érkező illegális bevándorlók száma ugyanakkor lényegesen csökkent – mondta el Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Ez azért van, mert az olasz hatóságok növelték a bűncselekmények elkövetésére kirótt büntetéseket.

A szakértő beszélt a Frontexről is, amelynek a vezetője a napokban arról beszélt, hogy

az EU-nak és a tagállamainak szorosan együtt kell működniük a migráció kérdésében.

Azokat az országokat, amelyek képesek megvédeni a határokat, azokat békén kell hagyni, amelyek pedig nem, azokat segíteni kell a Frontex állományaival – fűzte hozzá Gyarmati István.

Ismétlik magukat az események

„A migrációt illetően tulajdonképpen ismétlik magukat az események, és ugyanazokat a képsorokat látjuk” – mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese. Szerinte az egyetlen érdemi különbséget a sokkal határozottabb migrációellenes olasz politika jelenti, amely a tavaly tavasszal megalakult új olasz kormány után jött létre.

Gyarmati István szerint nemcsak az illegális bevándorlás jelenti a problémát, de az embercsempész-hálózatok is. Úgy véli, gyakorlatilag nincs különbség azok között, akik pénzért vagy pusztán csak jóindulatból csempésznek át embereket, hiszen mindkettő törvénysértést jelent, az utóbbi verzió csak a bíróságon lehet enyhítő körülmény, hiszen nem fogad el pénzt az adott személy, hogy valakit átcsempésszen.

Hozzátette, az illegális határátlépés csak abban az esetben nem sért törvényt, ha valóban igazi menekültekről van szó, hiszen nekik ehhez joguk van.

Janik Szabolcs ugyanakkor elmondta, napjaink embercsempész-hálózatai már olyan bűnözői csoportok, amelyek

komoly profittal rendelkeznek,

és egy olyan összetett jelenségről van szó, amely ellen nehéz felvenni a harcot. Az illegális bevándorlókat pedig könnyű meggyőzni, hiszen egy jobb élet reményében szállnak be a hajókba, remélve, hogy eljutnak a célig – fűzte hozzá.

Nemzetközi jogi vita is kialakulhat

Megemlítette a Sea Watch NGO-hajó ügyét is, amely már napok óta a dél-olaszországi Lampedusa szigeténél várakozik a kikötésre több mint ötven migránssal a fedélzetén. Matteo Salvini olasz belügyminiszter csak tíz embernek – gyerekeknek, terhes nőknek és betegeknek – engedélyezte a partra szállást az olasz vizekről kitiltott hajóról.

Az olasz belügyminiszter, a Liga olasz kormánypárt vezetője szombaton írta alá a rendeletet, amely megtiltja, hogy a Sea Watch 3 olasz vizekre behajózzon, és ezeken áthaladjon. Janik Szabolcs szerint előbb-utóbb nemzetközi jogi vita tárgya is lehet, hogy sért-e nemzetközi tengerjogi egyezményeket ez az olasz intézkedés.