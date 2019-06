Újabb spanyol célpontok elleni terrorfenyegetés jelent meg az interneten

Negyvenezer rendőrt vezényelnek az utcákra Spanyolországban, megerősítik a fontosabb turistalátványosságok védelmét. Az intézkedést a nyári főszezon mellett az is indokolja, hogy újabb spanyol célpontok elleni fenyegetés jelent meg az interneten. Barcelonában és egy kisebb katalán településen 2017 nyarán tizenöten haltak meg és több mint százan megsérültek az iszlamisták támadásában – közölte az M1 Híradója.

Évekig tartó felújítás után, hamarosan lekerülnek az állványok Barcelona ikonikus épületéről, az idén 137 éves Szent Család-templomról (Sagrada Familía). Az Antoni Gaudí tervezte épület évente nagyjából négy és fél millió látogatót vonz.

A templom pár napja egy rendhagyó poszteren is megjelent, amit egy dzsihadistákhoz kötődő csoport terjeszt a közösségi médiában. A vörös árnyalatúra színezett képen egy kapucnis alak figyeli a katedrálist, a felirat mindössze annyi, hogy „első látásra”.

A plakátot egyértelműen fenyegetésnek szánták.

A Sagrada Família nem először szerepel a terroristák kiszemelt célpontjai között. Támadást tervezett a katolikus templom ellen az a dzsihadista csoport is, amelynek tagjaira januárban ütött rajta a katalán rendőrség. Az algériai, líbiai és iraki származású férfiak a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet szimpatizánsai voltak.

Háromszáz embert károsítottak meg

A gyanú szerint a sejt kemény magja a támadásokat készítette elő, a többiek drogkereskedelemre és a külföldi turisták kirablására szakosodtak. A rendőrség becslése szerint legalább háromszáz embert károsítottak meg. Nemcsak pénzt és ékszert, hanem útleveleket is loptak, amiket az Európán belül aktív dzsihadista hálózatok próbáltak hamis úti okmányként hasznosítani. Spanyolországot

évente több, mint nyolcvanmillió turista keresi fel.

A legkedveltebb úti célok közé tartozik Barcelona, ahol tavalyelőtt augusztusban iszlamista merénylők tizennégy embert megöltek Barcelona híres sétálóutcáján, a La Ramblán végrehajtott támadásban.

A nyári szezonban nemcsak a városok, hanem a tengerparti üdülőhelyek is zsúfolásig megtelnek, így a terrorista csoportok aktivitása is növekszik ebben az időszakban. A spanyol hatóságok ezért idén júniusban is megemelték a terrorfenyegetettség szintjét, és hamarosan elkezdődik az úgynevezett „Nyár művelet” is.

Negyvenezer egyenruhás rendőrt és nyomozót vezényelnek a turisták által leginkább látogatott helyszínekre. Szemmel tartják a szállodákat, éttermeket és pályaudvarokat, és ha szükséges, a megelőzés érdekében fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be.

