Ugandában is megjelent az ebola, egy kisfiú meghalt

Az ebolajárvánnyal sújtott Kongói Demokratikus Köztársasággal szomszédos Ugandában is megjelent a megbetegedés, egy ötéves fiú meghalt, és két családtagjánál is kimutatták a kórt, ezek a fertőzés első határon átnyúló esetei a mostani járványnál – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ugandai egészségügyi minisztérium szerdán.