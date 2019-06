A nemzeti régiók egyenlőségéért indult aláírásgyűjtés

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése azt rögzítené, hogy az elszakított nemzeti régiók fejlesztését egyenlő feltételekkel, közvetlenül is támogassa az Európai Unió, kiemelt figyelmet fordítva identitásuk megőrzésére. A következő 11 hónapban egymillió támogató aláírásra van szükség ahhoz, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon a javaslattal. Az íveket elektronikusan is ki lehet tölteni – közölte az M1 Híradója.

Székelyudvarhelyen a Demokrácia Központban lehet támogatni az elszakított, határon túli magyar többségű területek egyenlőségéért is kiírt polgári kezdeményezést. Az íveket ugyanakkor június elejétől elektronikusan is ki lehet tölteni a nemzetiregiok.eu oldalon. Ehhez néhány perc és egy mobiltelefon is elegendő.

Az Európai Bizottság májusban, többszöri próbálkozásra vette nyilvántartásba a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését, miután 2013-ban még úgy ítélte meg, hogy a javasolt szabályozás nem uniós hatáskör.

Az indítvány azt rögzítené, hogy az elszakított nemzeti régiók fejlesztését egyenlő feltételekkel, kiemelten is támogassa az Európai Unió, és biztosítson ezeknek a közösségeknek közvetlen hozzáférést az uniós forrásokhoz. A felzárkóztatással együtt azt is el szeretnék érni a kezdeményezők, hogy az érintett területek identitása és sajátosságai ne változzanak.

A polgári kezdeményezés mögé állt több határon túli és magyar település, érdekvédelmi szervezetek és az erdélyi magyar pártok is. A következő 11 hónapban egymillió támogató aláírásra van szükség ahhoz, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon a javaslattal.

A nemzeti kisebbségek védelmének uniós jogi szabályozása érdekében tavaly is gyűjtöttek aláírásokat Európa-szerte és Magyarországon is. A Minority Safepack kezdeményezést több mint 1 millió 300 ezren írták alá.

A címlapfotó illusztráció.