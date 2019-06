A vészkijáratot nyitotta ki egy utas a repülőn a mosdóajtó helyett

A Pakisztán nemzetközi légitársaság (PIA) PK702-es Islamabadba tartó járata készen állt a felszállásra péntek este 21:20-kor, amikor egy utas, habár világított a biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés, úgy döntött, mégis elhagyja ülését, és használatba veszi a mosdót – olvasható a The Independent brit napilapban.

Véletlenül azonban rossz ajtóhoz sétált oda, és a vészkijáratot nyitotta ki.

Flight delayed after passenger opens emergency exit instead of toilet https://t.co/NiGpsbLD7I

— The Independent (@Independent) June 10, 2019