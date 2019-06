Szigorítják a bevándorlási szabályokat Németországban

Már a német kormánypártok szerint is tarthatatlan, hogy képtelenek kitoloncolni az országból a nem valódi menekülteket. Emiatt jönnek a szigorítások: büntetés jár például annak, aki megsúgja egy illegális bevándorlónak, hogy mikor akarják kitoloncolni. De az is figyelemreméltó változás, hogy mostantól nem csak kopoghatnak vagy csöngethetnek a rendőrök, ha egy kitoloncolásra váró embert keresnek, hanem akár be is mehetnek hozzá a lakásba – hangzott el az M1 Híradójában.