Pünkösdi lovas zarándoklat tart Csíksomlyóra

Csaknem százötven zarándok tart Székelyföld megannyi útján lóháton a csíksomlyói búcsúba; a pünkösdi lovas zarándoklat szorosan kapcsolódik a nemzetpolitikai államtitkárság által meghirdetett külhoni magyar gyerekek évéhez, és résztvevőit pénteken emlékéremmel tünteti ki Csíkszeredában Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára.

A lovassportnak és a lótartásnak erős közösségteremtő szerepe van – mondta az MTI-nek telefonon Potápi Árpád János -, ezért karolta fel az államtitkárság a hagyományok újraélesztését, a lótartást is népszerűsítő kezdeményezést. Az államtitkár Tusnádfürdőn maga is csatlakozott a Háromszék felől érkező lovas csapathoz.

Elmondta: a lovas zarándoklat szorosan kapcsolódik a nemzetpolitikai államtitkárság által meghirdetett tematikus évekhez: tavaly a külhoni magyar családok, idén pedig a külhoni magyar gyerekek évéhez. A rendezvény célja, hogy tanúságot tegyen a családi értékek mellett, felhívva a figyelmet ezen értékek megtartásának és erősítésének fontosságára.

„Egyre inkább be akarjuk vonni a gyerekeket is a lovaglásba, megismertetni velük a lovassportot, tanulják meg gondozni, ápolni, meg szeretni a lovat” – magyarázta Potápi Árpád János.

Két lovardát adtak át

Hozzátette: az utóbbi évben két, az államtitkárság támogatásával megvalósult lovardát adtak át a Székelyföldön: egyet tavaly ősszel Csíkszentsimonban, a másikat idén Sepsiszentgyörgyön. Egy lovasstratégia kidolgozását is tervezik, amely alapvetően a lovas turizmust és a tömegsportot fejlesztené.

Mint mondta, a lovas zarándokokat mindenütt lelkesen, a ház elé kiállva, integetve fogadták a falvakban. Az államtitkár szerint ez is visszaigazolta, hogy a lovas hagyományokat nem szabad elfelejteni, életben kell tartani.



Vérlázító és elfogadhatatlan csütörtöki úzvölgyi atrocitás

Potápi Árpád kitért arra is, hogy a zarándoklaton egész nap kiemelt téma volt a csütörtöki úzvölgyi atrocitás. „Vérlázítónak és elfogadhatatlannak tartjuk, ami a katonatemetőben történt. Nemcsak a törvények példátlan, erőszakos áthágása volt ez, hanem egy szent hely és elhunyt magyar katonák emlékének a meggyalázása” – mutatott rá az államtitkár.

Azt is elfogadhatatlannak nevezte, hogy a magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumba berendelt román nagykövet nem jelent meg a pénteki találkozón.

„Az a barbár cselekedet, ami tegnap (csütörtökön) történt, nem maradhat következmények nélkül. A mai pünkösdi lovas zarándoklat is egy válasz arra, hogy bárki, bármit is próbál velünk, székelyekkel kezdeni, mi mindig itt voltunk és itt is maradunk” – szögezte le a nemzetpolitikai államtitkár.