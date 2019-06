Erős robbanás rázta meg a svédországi Linköpinget

Erős robbanás rázta meg a dél-svédországi Linköping városát pénteken. A detonációban 19 ember megsérült, több épület megrongálódott – közölték helyi rendőrségi és egészségügyi források pénteken.

First photos from the inside of one of the apartments after today's huge explosion #Sweden

25 to hospital

Ongoing investigation. Press conf soon #Linköping

"Possible IED says "Open source research analyst": https://t.co/Yi3BZurIvO pic.twitter.com/cTtl8cS7XR

