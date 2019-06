Szokatlan jelenség nehezítette a helikopteres mentést Arizonában

A tűzoltók mentették meg azt a hetvenes éveiben járó nőt, aki túrázás közben sérült meg a Piestewa Peak hegyen. McDade, a Phoenix városi tűzoltóság parancsnoka elmondta, hogy miután felvették a sérülttel a kapcsolatot, a körülményeket figyelembe véve úgy döntöttek, a legjobb módszer, ha helikopterrel juttatják le őt a hegyről – olvasható a Fox 10 hírei közt.

