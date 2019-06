Több mint hetven migránst fogtak el a La Manche-csatornán

Egy nap alatt nyolc hajóval több mint hetven illegális bevándorló érte el a brit partokat, mindannyian Franciaországból indultak. Ennél többen próbálkoztak, de két csoportot még időben elfogott a francia partiőrség. Már tavaly ősszel is volt egy roham a La Manche-csatornán keresztül, és félő, hogy a nyári hónapokban folytatódni fognak a hasonló akciók. A jó idő miatt a Földközi-tengeren ás a Balkánon is nő a bevándorlási nyomás, ezt már a magyar határnál is érezni lehet – közölte az M1 Híradója.