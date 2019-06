Büszke magyarságára a New Brunswick-i magyar közösség

Az immáron több mint négy évtizede megszervezett Magyar Fesztivállal a New Brunswick-i magyarok azt üzenik, hogy él itt egy magyar közösség, amely büszke magyarságára – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Erről az amerikai New Brunswickban a 44. alkalommal megtartott Magyar Fesztivál alkalmából elmondott köszöntőjében beszélt. A miniszteri biztos az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, a New Brunswick-i magyar közösség az egyik legnagyobb és legszervezettebb magyar közösség Észak-Amerikában. Megjegyezte, hogy mintegy tucatnyi szervezet működik a településen.

Hozzátette: a klasszikus szervezetek mellett működik magyar múzeum is, emellett van magyar ház, valamint református és katolikus közösség, amelyek templommal is rendelkeznek, van magyar iskola, ahová közel 200 gyerek jár és néptánccsoportok is működnek. A miniszteri biztos szerint a helyi magyar közösség nemcsak érti, hanem nap mint nap megéli azt, hogy magyarnak maradni a diaszpórában egyéni döntés kérdése.

Szilágyi Péter beszédében több olyan programot is felsorolt, amelyek célja – mint fogalmazott – , hogy biztosítsák a megmaradás feltételeit a diaszpórában élő magyarok számára. Ezek között említette a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasainak tevékenységét, valamint a diaszpóra magyarságának szóló pályázati felhívást, amelynek keretében a kormány támogatja a diaszpórában működő magyar szervezetek és a hétvégi magyar iskolák fejlesztését és programjait. Szót ejtett továbbá a Rákóczi Szövetség lebonyolításában működő Diaszpóra Programról is, amelynek köszönhetően az idén is ezer fiatal utazhat a Kárpát-medencébe és tapasztalhatja meg azt, hogy Magyarországon is otthon van.

A miniszteri biztos szerint a programok eredménye látható, hisz egyre aktívabb a Kárpát-medencei magyarság és a diaszpóramagyarság közötti kapcsolat. A miniszteri biztos úgy fogalmazott: a kapcsolattartás 2010 óta sokkal erősebbé vált, de ezen belül is kiemelkedő az a munka, amelyet a magyar kormány a diaszpóra irányába fejt ki. Hozzátette: ennek megnyilvánulása például a Magyar Fesztiválon való részvétel is, ahol a kormányzat képviseletében biztosíthatta a helyi magyar közösséget arról, hogy „az anyaország nem felejti el a diaszpórában élő honfitársakat”.

Szilágyi Péter emlékeztetett az állampolgársági törvényre és a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényre, amely kimondja: honfitársaink közjogi értelemben is csatlakozhatnak Magyarországhoz az állampolgárság révén és „minden magyar, éljen bárhol a világon, egyenlő tagja a magyar közösségnek, a magyar nemzetnek”. A miniszteri biztos szerint a nemzeti összetartozás napját életre hívó üzenet az, hogy „mi magyarok igenis legyünk büszkék arra, hogy a nehéz időkben is vállaltuk és vállaljuk magyarságunkat, messze a hazától is őrizzük identitásunkat, amelynek köszönhetően ma világnemzet vagyunk”.