Húsz százalékkal nőtt az amazonasi erdőirtás sebessége kilenc hónap alatt

A műholdas felvételek arról tanúskodnak, hogy a térségben 2169 négyzetkilométer területű erdő tűnt el augusztustól áprilisig – jelentette be hétfőn a brazíliai Belémben lévő Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazonia – Az Amazonas térsége embereinek és környezetének intézete).

Pace of deforestation in the Brazilian Amazon rainforest has increased by 20% in the past 9 months due to uncontrolled logging and land invasion, non-governmental monitoring group Imazon sayshttps://t.co/UIOdWMsqOc

— DAILY SABAH (@DailySabah) May 28, 2019