Azbej Tristan: A Hungary Helps program szövetségeseket keres

A keresztényüldözés tudatosan elhallgatott humanitárius katasztrófa – jelentette ki Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkára hétfőn Bécsben, az ausztriai magyar nagykövetségen szervezett nemzetközi konferencián. Jelezte, hogy a Hungary Helps programhoz szövetségeseket keresnek a keresztények üldözése elleni harcban.

A nagykövetségre 160 szakértőt hívtak meg, hogy eszmecserét folytassanak a keresztényüldözésről. Azbej Tristan elmondta, céljuk, hogy minél több ország kormányát megnyerjék az ügynek.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány a világon elsőként indított programot az üldözött keresztények megsegítésére. Tavalyelőtt hozták létre a Hungary Helps programot, amely működésének két és fél éve alatt több mint 35 ezer ember helyben maradását segítette a Közel-Keleten és Afrikában. Több országban indítottak nagyobb projekteket, amelyek célja a keresztényeknek mint a világ legüldözöttebb vallási csoportjának humanitárius segítése.

Azbej Tristan elmondta, hogy tavaly világszerte 4150-nél is több olyan támadás vált ismertté, amelyben ártatlan keresztényeket gyilkoltak meg a hitük miatt. Emlékeztetett arra a pusztításra, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet végzett a keresztények és más vallási kisebbségek ellen a Közel-Keleten, de már „azt is tudjuk, hogy a Srí Lanka-i keresztények sincsenek biztonságban” – tette hozzá.

Az államtitkár fontos feladatnak nevezte, hogy minél több ember figyelmét felhívják a Krisztus-hitük miatt üldözöttekre. Eredménynek nevezte, hogy az Egyesült Államok is felfigyelt a Hungary Helps programra, sőt a magyar minta nyomán saját programot is indított. Lengyelország is Magyarországgal közösen támogatja a szíriai ortodox keresztényeket – tette hozzá.